سجين يبتز فتاة طليقة

حاولت فتاة طليقة الانتحار أكثر من مرة، بسبب سجين ابتزها بنشر صورها.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل تمكن الهيئة من إنهاء ذلك الابتزاز، قبل أن تنجح الفتاة في الانتحار للتخلص من تهديدات ذلك السجين.

وقال في تصريح له "تم تخليص الفتاة من شخص ابتزها للاستمرار في علاقة محرمة بالتواصل معه هاتفياً، وقد ضيق عليها الخناق بالتهديد بنشر صورها حتى حاولت الانتحار عدة مرات".

وأضاف" علماً أن الشخص موقف في أحد السجون، ويستخدم أجهزة جوال مخفية، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد موقع المبتز والقبض عليه متلبساً بجريمة الابتزاز باستخدام الهاتف الجوال".