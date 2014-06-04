شرطة مكة تطيح بـ3 شبان قتلوا زميلهم قبل عامين

تحقق الجهات المختصة في شرطة العاصمة المقدسة مع ثلاثة شبان، تسببوا في مقتل زميل لهم قبل عامين، وحاولوا تضليل العدالة خلال الفترة الماضية.

إزاء ذلك، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أن: "شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة الشرائع، تمكنت من ضبط ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين الـ15 والـ18 عاماً، بتهمة قتل أحد زملائهم قبل عامين، إثر وجود دوافع أخلاقية تجاه المجني عليه".

وأكد المقدم القرشي أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم للحادثة، ولا يزالون موقوفين رهن استكمال إجراءات التحقيقات معهم، وسيتم اتخاذ اللازم حيال إحالتهم برفقة كامل أوراقهم إلى الجهات المختصة.