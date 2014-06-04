العنوان مصطلح شعبي يعني: صراحة، ودون خوف أو تردد.

في العقود الأخيرة من القرن الميلادي الماضي ظهرت إلى الوجود مراكز ومؤسسات اعتنت بدراسة الرأي العام، وسلكت الشفافية فيما تجد من إحصائيات وأرقام مُراجعة ودقيقة. وتكسب تلك المؤسسات من الشركات الكبرى والصناعات بأنواعها وتستأجرها الصحف لتقوم بإجراء مسح للرأي العام في قضية من القضايا، ويكون نشرها محصورا بتلك الصحيفة فتكسب سبقا وقراءً ودخلا إعلانيا.

إحدى مطالعات معهد غالوب المعروف بدراسات توجه الرأي العام في الغرب تقول إن على الحكومة - أي حكومة - أن تعتبر نفسها محظوظة إذا أيد ربع الشعب نصف مشاريعها الإنمائية أو الاقتصادية أو التشريعية.

من هنا نرى ان من السهل القول انه لا توجد حكومة في العالم يؤيدها كل الشعب في "كل" مشاريعها.

ونسبة الأخذ بالرأي العام في كافة الشعوب قليلة، لدرجة أن الفلاسفة قسموه (الرأي العام) بين المستنير، والانفعالي، لنقل في حالات محدودة أو قضايا قليلة جدا، ولو أن القضايا قد عولجت بالاستناد إلى الرأي العام لكانت العديد من القضايا العالقة قد حلت في حينها، ولكن هناك اعتبارات أخرى غير الرأي العام منها المصالح السياسية والاقتصادية للبلدان ذوات العلاقة بالقضية المطروحة.

سألوا مرة ونستون تشرتشل عن سر نجاحه في قيادة حزب المحافظين البريطاني نحو الفوز فقال: المنافسون.. أو المعارضة.. لأنهم قالوا لي عن اخطائي "عينك عينك". فأتحسسها وأتفاداها في برامجي المقبلة.

ومن الإنصاف القول إن الرأي الأهلي في البلاد العربية شهد تطورات أساسية. وصار للتقنية ثقل كبير في اتخاذ القرار.. ولم يعد كل شيء سياسياً صرفاً. وجاءت الجامعات في العقدين الماضيين لتعطي طبقة جديدة من المثقفين أثروا في مجرى الأمور.

ولو رصدنا عدداً من الأحاديث الشفهية بين المثقفين وغيرهم، أو الحوارات في الصحف والمجلات ومحطات التلفزيون، فلابد ان نتنبّه إلى أن صوتاً باطنياً يضمر فهماً معيناً، وبنفس الوقت يختلف مع مشاريع ومناهج السلطة، حتى لو كانت تلك السلطة جاءت عن طريق الاقتراع الحزبي أولاً والفوز الانتخابي.

من هنا نرى ان من السهل القول انه لا توجد حكومة في العالم يؤيدها كل الشعب في "كل" مشاريعها.



نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/941245