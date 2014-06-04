وفاة 3 أشخاص بعد انقلاب سيارتهم بنجران

تسبب حادث انقلاب مروع في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر في منطقة نجران يوم أمس على طريق الحصينية – حبونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، سعود آل دويس، أنه ورد البلاغ مساء أمس من مواطن يطلب إسعاف أشخاص انقلبت سيارتهم على طريق الحصينية في منطقة نجران، بعد ذلك تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية للموقع، وقد قام مواطنون بنقل جميع الحالات (أربعة أشخاص) قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع، حيث قابلت فرقة مركز الحصينية أحد المواطنين ومعه شخص إصابته متوسطة الخطورة، وقد قدمت له الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلته إلى مستشفى الملك خالد.

وأضاف أن الفرق الإسعافية قابلت أيضا في مركز حبونا مواطنا آخر ومعه مصاب بإصابات حرجة ولديه توقف قلب وتنفس، وقدمت له العناية الإسعافية اللازمة من إنعاش قلبي رئوي، ونقل لمستشفى حبونا العام حيث توفي، وأيضا نقل الشحصان الآخران عن طريق المواطنين، حيث سلما إلى مستشفى حبونا العام وهما متوفان، موضحا أن الأشخاص الأربعة كانوا معاً في نفس السيارة.