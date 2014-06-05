إصدار تراخيص المنشآت الصحية بمكة إلكترونياً

اعتمدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالعاصمة المقدسة تفعيل الخدمات الإلكترونية لمؤسسات القطاع الصحي الخاص.

وأوضح مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور محمد المحمادي بأن الخدمات الإلكترونية للقطاع الصحي الخاص بالعاصمة المقدسة تعـد نقلة نوعية ضمن الجهود التي تقدمها الإدارة لتسهيل الخدمات الصحية للقطاع الصحي الخاص الذي يعـد شريكا في تقديم الرعاية الصحية.

وبين أنه يتم تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للشؤون الصحية على الشبكة العنكبوتية www.mrhb.gov.sa الذي روعي فيه التنظيم والسهولة في إدخال البيانات للمستفيدين من القطاع الخاص، حيث يوفر خدمات متعددة لملاك المنشآت الصحية الخاصة ويسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ويوفر عليهم الوقت والجهد من كثرة المراجعات لإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص من خلال تقديم المعاملات إلكترونيا من مقر منشآتهم واقتصار المراجعة للشؤون الصحية على استلام التراخيص بعد اعتمادها.