بلدية جدة تتلف لحوماً وأسماكاً فاسدة

أتلفت بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة جدة لحوماً وأسماكاً فاسدة، وأغلقت بعض المحال داخل المراكز التسويقية الكبرى، وذلك أثناء حملة صحية شاملة على جميع المراكز التسويقية ضمن نطاق الفرع وعددها 11 مركزًا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله العجمي أن الحملة استمرت 3 أيام متتالية شملت شوارع حراء والبترجي والندى والروضة وحمد الجاسر وصاري وطريق الملك وغيرها من المواقع، وتأتي الجولة في إطار تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وكذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه الإقبال على مثل هذه المراكز، مشيرًا إلى أن المواقع التي شملتها حملات التفتيش تخدم أعدادًا كبيرة ضمن نطاق الفرع.

وأضاف أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات عديدة، ومن ذلك وجود مواد منتهية الصلاحية (لحوم)، عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، سوء حفظ المواد الغذائية، وجود كميات من السمك تظهر علية علامات الفساد، تدني مستوى النظافة، عدم تجديد رخصة المحل، مساعدة العمال على الهروب، عدم وجود شهادات صحية للعمال، مخالفات تجهيزات المباني، تخزين المنظفات والمبيدات الحشرية مع المواد الغذائية.

وبين أن الفرق أغلقت نهائياً داخل أحد المراكز ركناً لقلي الأسماك غير مرخص، كما أتلفت نحو 160 كيلو من اللحوم، و45 كيلو أسماك فاسدة، كما أبعدت جميع العمالة المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وجار استكمال متابعتها لعدم تكرارها مستقبلاً.