تسجيل حالتي كورونا جديدتين ووفاة أخرى

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السعودية، ووفاة أخرى مصابة بالمرض مسبقاً، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء اليوم بعد أن أصابهم الفيروس في وقت سابق.

وقال تقرير الوضع اليومي لفيروس كورونا إن الحالات المسجلة اليوم، واحدة منها تعود لرجل سعودي يبلغ من العمر 80 عاما في محافظة الدلم، والأخرى لرجل لم يتجاوز عقده الرابع في محافظة جدة تم عزله في المنزل.

وأشار التقرير إلى شفاء 4 حالات أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، واحدة منها لوافد يعمل في أحد المستشفيات بالمملكة، والثلاثة الأخرى لسعوديين منهم امرأة.

ووصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا منذ يونيو 2012 حتى اليوم إلى 691 حالة، توفي منهم 284 شخصا، فيما تعافى منهم 355 حالة، وتبقى 52 حالة تحت العلاج حتى اليوم.

