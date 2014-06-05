توقيع 20 عقداً لتنفيذ مشاريع مياه بـ 616 مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين 20 عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي بمختلف مناطق السعودية بتكلفة إجمالية تزيد على 616 مليون ريال.

ويمثل العقد الأول مشروع إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج بمنطقة الرياض بمبلغ تجاوز 479 مليون ريال، والعقد الثاني برنامج تشغيل وصيانة محطة التنقية وشبكات مياه الشرب بحفر الباطن والقيصومة بالمنطقة الشرقية بقيمة 36 مليون ريال، فيما يتضمن العقد الثالث مشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظات (المذنب، والبكيرية، والبدائع، ورياض الخبراء) بمنطقة القصيم (المرحلة الثانية) بأكثر من 18.4 مليون ريال، وكذلك عقد مشروع ربط الآبار بمحطة التنقية الرابعة بالبكيرية بمنطقة القصيم بمبلغ 12.9 مليون ريال.

وشملت العقود مشروع تنفيذ خطوط فرعية للصرف الصحي لأحياء متفرقة بمدينة أبها بمنطقة عسير (المرحلة الثانية) بقيمة 12.8 مليون ريال، وعقد مشروع محطة توزيع المياه جنوب مدينة أبها بمنطقة عسير بأكثر من 11.6 مليون ريال، وكذلك عقد إنشاء خطوط ناقلة وخزانات أرضية بحي الروابي بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ 10.9 ملايين ريال، بالإضافة إلى عقد تنفيذ توصيلات صرف صحي منزلية بمحافظات منطقة الرياض عقد رقم (1) بمبلغ 8.9 مليون ريال وعقد تنفيذ توصيلات صرف صحي منزلية بالرابية والريان بتبوك (المرحلة الأولى) بقيمة 6.1 ملايين ريال.

كما تضمنت العقود الإشراف على تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة الضخ وخطوط النقل وشبكات الصرف الصحي بالوديعة بمحافظة شرورا بمنطقة نجران بمبلغ 5.5 ملايين ريال وعقد عملية الإشراف على مشاريع المياه بمنطقة جازان بقيمة 5.2 ملايين ريال، وكذلك عقد مشروع تنفيذ غرف حماية وأجهزة كلور لمواقع آبار مشاريع القرى بمنطقة الباحة بقيمة نحو مليون ريال ,بالإضافة إلى تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي مراكز شرق مدينة نجران بمبلغ قدره 990 ألف ريال، بالإضافة إلى عقد تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي مراكز جنوب مدينة نجران بمبلغ 984 ألف ريال وعقد تأمين المياه الصالحة للشرب لأهالي قرى ومراكز وهجر ثار بمنطقة نجران بمبلغ 924 ألف ريال.

وشملت العقود توريد وتركيب مضخة صرف صحي لمحطة النزهة وعدد (3) بادئات حركة وقواطع ومفاتيح مغناطيسية مع تعديل الصمامات والتركيب بالمنطقة الشرقية بمبلغ 917 ألف ريال، وعقد تأمين المياه الصالحة للشرب لمحافظة شروره ومراكزها بمنطقة نجران بمبلغ 891 ألف ريال، وكذلك عقد توريد وتركيب (5) وحدات ضخ رأسية عمودية مائية بمنطقة جازان بقيمة 884 ألف ريال بالإضافة لعقد توريد (3) صناديق تروس لمحطة المعالجة بالهفوف بالمنطقة الشرقية بمبلغ تجاوز 25 مليون ريال، إلى جانب تجهيز معرض توعوي لترشيد استهلاك المياه والكهرباء بمعرض الجنادرية 1435هـ بوزارة المياه والكهرباء بقيمة 785 الف ريال.

