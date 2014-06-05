ضبط شاب حاول سرقة صراف آلي في الطائف

تحقق الجهات المختصة مع شاب ثلاثيني، تم ضبطه في محافظة الطائف، إبان محاولته الفاشلة لسرقة "صراف آلي".

وفي التفاصيل، صرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن الدوريات الأمنية في محافظة الطائف، ضبطت مساء أمس الثلاثاء، مواطناً شاباً في الــ 30 من عمره، أثناء محاولته سرقة جهاز صراف آلي في شارع التلفزيون وسط الطائف.

وبين المقدم القرشي أن المتهم بمحاولة السرقة تم التحفظ عليه وتسليمه لمركز شرطة النزهة، لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة.