ضبط 113 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل

ضبطت وزارة العمل 113 مخالفًا لنظام العمل والإقامة في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال جولات تفتيشية مفاجئة في محافظة الأحساء استهدفت المنشآت التجارية، وأوقفت الحملة التفتيشية أيضا 11 عاملا مخالفًا يعملون بإحدى المصانع بالمدينة الصناعية الثانية.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح استمرار الحملات التفتيشية سواء داخل المنشآت أو خارجها، ولجميع الأنشطة، بمشاركة الجهات الأمنية بكافة محافظات المنطقة، مشيراً إلى أن جميع مكاتب العمل والأقسام النسائية بالمنطقة تسعد بخدمتها للعملاء، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل والإقامة عبر مختلف الوسائل.