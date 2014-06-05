ضبط 69 مفحطاً واحتجاز 227 سيارة في الرياض

ضبطت إدارة المرور في الرياض 69 مفحطاً، واحتجزت 227 سيارة، إضافة إلى ضبط 155 متجمهراً في مواقع التفحيط خلال فترة الاختبارات المدرسية في العاصمة الرياض.

كشفت إدارة المرور في الرياض عن تسجيل 64478 مخالفة مرور خلال الفترة الماضية، حيث تصدر الوقوف الممنوع المخالفات في الرياض بـ 13116 مخالفة، فيما جاء قطع الإشارة ثانيا بـ 10135 مخالفة.

وأكدت الإدارة استعدادها وجاهزيتها لإجازة هذا العام بإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتجنيد جميع الإمكانيات الآلية والبشرية من ضباط وأفراد لمواجهة الكثافة المرورية المتوقعة على المحاور الرئيسية والطرق بالعاصمة خلال الفترة المسائية.

وشدد مرور الرياض على منع أي تجاوزات مروريه خلال الفترة المقبلة، وكذلك الوقوف غير النظامي الذي يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وارتدادها، وسيتم تكثيف الرقابة الميدانية على منطقة الأسواق والمراكز التجارية الكبرى، وتغطيتها بعدد كاف من الدوريات، مشيرة إلى أنه سيتم عمل أكثر من برنامج لتوقيت الإشارات الضوئية بما يتناسب مع أوقات الذروة وأحجام الحركة المرورية المتوقعة في الفترة المسائية.