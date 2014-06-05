مدني جدة يخلي مستوصفاً طبياً إثر اندلاع حريق

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة مساء أمس الأربعاء مستوصف "سدرة" بحي مشرفة، وذلك نتيجة لاندلاع حريق في الدور الثالث من المستوصف.

وعلمت (العربية) من مصادرها أنه ورد بلاغ لمركز عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة عن حادث حريق بمستوصف، وفي حينه تم انتقال الفرق اللازمة والسلالم إلى الموقع، وبالوصول إليه اتضح أن الحالة في مستوصف طبي، وتحديدا في الدور الثالث، فقامت الفرق بإخلاء المستوصف بالكامل، وعملت فرق الإطفاء على اكتشاف الحالة ومكافحتها، حيث اتضح أن الحالة عبارة عن اشتعال النار في غرفة بالدور الثالث من المستوصف مساحتها 10×3 متر تستخدم لتخزين أثاث خاص بالمستوصف، وتم ولله الحمد إنهاء الحالة دون إصابات تذكر، ويجري تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث من خلال ضباط التحقيق.