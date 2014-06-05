وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق رفحاء

تسبب حادث تصادم وقع أمس على طريق رفحاء، شمال السعودية، بين سيارتين انقلبت إحداها كانت تقل عائلة سعودية مكونة من خمسة أشخاص، تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص، اثنان منها من عائلة واحدة، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات بين الخطيرة والمتوسطة، ووقع الحادث عند تحويلة على طريق الشمال الدولي شرق رفحاء بمسافة 35 كم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية مساعد العنزي، لـــ"العربية.نت" أنه قد باشرت الحادث فرقتان إسعافيتان تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز الإسعاف برفحاء والهباس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى رفحاء العام.

وأهاب العنزي بجميع الأخوة قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبة وأثناء المرور بتحويلات الطرق الدولية.