"العمل" تلوح بإيقاف المنشآت غير المحدثة إلكترونياً

لوحت وزارة العمل السعودية بإيقاف المنشآت الخاصة التي لم تحدث بيانات الاتصال الخاصة بها للخدمات الإلكترونية، حيث دعت اليوم المُنشآت إلى تحديث بيانات الاتصال.

وأكدت الوزارة أنها ستوقف جميع الخدمات سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، ما عدا خدمة رخص العمل حتى يتم تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالمُنشآت، مع مراعاة استقبال العملاء لتحديث البيانات دون موعد إلكتروني مسبق.

وأبانت أنه يمكن لعملاء المستوى الثاني بالخدمات الإلكترونية، التحديث مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أما عملاء المستوى الأول فيتم تحديث بياناتهم عن طريق مكاتب العمل.

وقال وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين التواصل مع العملاء وإبقاؤهم على إطلاع في كل ما يخصهم من خدمات أو قرارات، مشيراً إلى أن الوزارة واجهت إشكالية في التعامل مع بيانات عملاء موجودة لديها لقدمها وعدم تحديثها، ما يجعل الاعتماد عليها في التواصل أمر مستحيل.

