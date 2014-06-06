إصابة امرأة بعد انقلاب سيارة في الصحراء

أصيبت امرأة بعد انقلاب سيارة في الصحراء (جنوب السعودية). وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس في بيان صحافي "تلقت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة نجران بلاغا الساعة 9:29 صباح اليوم من العمليات الأمنية يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة تقل عائلة على طريق الخرخير يبعد 58 كيلو من شرورة".

وأضاف "وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعاف متكاملة للموقع، وقد وصلت أول فرقة من مركز إسعاف شرورة في تمام الساعة 9:57 صباحاً، واتضح وجود امرأة مصابة إصابة متوسطة الخطورة فقط، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلت على متن الإسعاف إلى مستشفى شرورة العام، وباقي الحالات نقلت عن طريق مواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية، حيث اتضح أن مستشفى شرورة العام استقبل 15 مصابا من نفس الحادث منقولين من قبل مواطنين، وكانت إصاباتهم مستقرة، بينهم نساء وأطفال".