السيسي لخادم الحرمين: لن ننسى مواقفك والملك: واجبنا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً مساء الخميس بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله على الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري بانتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية.

وقد عبر السيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة والكريمة ومواقفه التي لن تنساها مصر وشعبها. وأجابه الملك بأن هذا واجب يمليه "علينا ديننا وأخلاقنا ومصير البلدين المشترك". كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى مجمل القضايا الإسلامية والعربية والدولية.