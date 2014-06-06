مضاربة جماعية تسفر عن إصابتين بالرصاص

‏‫أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه في مساء يوم أمس الخميس تلقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغاً عن حدوث مضاربة بأحد محطات الوقود بين مجموعة من اﻻشخاص، ما نتج عنها إطلاق نار وإصابة شخصين بطلق ناري، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون من شرطة الشرقية بالطائف والجهات ذات العلاقة الى موقع الحادثة، وبعد إجراءات المعاينة والفحوص تم نقل المصابين الى المستشفى ومازالوا منومين.

وأكد المقدم القرشي أنه "بعد سماع أقوال المصابين والبحث والتحرى تمكن رجال الأمن من معرفة هوية المتهمين، وﻻزال البحث جارياً عنهم لضبطهم واستكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة ملابسات القضية ومن ثم إحالتهم الى الجهات المختصة".