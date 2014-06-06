منع "الطبيبات" من الملابس الضيقة والمكياج والذهب

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح الخراز تعميماً عاجلاً وهاماً يتضمن أنه لوحظ تهاوناً من قبل بعض مقدمات الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة في الالتزام بالتعليمات الإسلامية والنظامية المنظمة للباس. وأكد من خلاله أن صحة القصيم ستقوم بجولات رقابية مفاجئة لمتابعة ذلك، وستحاسب كل من يتضح عدم التزامها مع محاسبة المسؤول عنها.

كما بين مدير إدارة المتابعة بصحة القصيم صالح السويل والذي أشار إلى أن التعميم تضمن التأكيد على الالتزام باللباس، والابتعاد عن لبس الذهب والملابس الضيقة واستخدام مساحيق التجميل وطلاء الأظافر وغير ذلك تمشياً مع تعليمات الدين الإسلامي أولاً، وحفاظاً على العادات والتقاليد والقيم والتقيد بالتعاميم المنظمة لذلك والمصححة سابقاً والمبنية على البرقية السرية من وزير الداخلية بالنيابة رقم 15/1/13 حيث أكد على أهمية اطلاع الجميع عليها والتوقيع بالعلم ووضعه في مكان مشاهد للجميع في الإدارات المختصة بجميع المواقع الصحية. مؤكداً أن العقوبة ستطال كل من لا يلتزم بذلك مما سيؤثر على التقييم الفني السنوي، وسيؤثر على منحه بدل التميز الذي يستحقه المتميزون من مقدمي الخدمة الصحية.