وفاة شخص وإصابة ١٧ في حادثة سير

توفي شخص وأصيب 17 آخرين بإصابات مختلف نتيجة انقلاب سيارة في إحدى الطرق الصحراوية الوعرة بعد هجرة مريبطه امتداد طريق سلوى اﻷحساء.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال اﻷحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد عثمان الغامدي أن عمليات هيئة الهلال اﻷحمر السعودي بمحافظة اﻷحساء تلقت بلاغاً من عمليات الشرطة في الساعة 2:41 من بعد ظهر اليوم تفيد بوجود حادث انقلاب سيارة وفيها عدد من المصابين امتداد طريق سلوى، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وفرقة اﻹسعاف المتقدم والقيادة الميدانية من الهيئة مدعمة بثلاث فرق من الصحة.

وبيّن الغامدي بعد وصول الفرقتين اﻷولى التابعة للهلال اﻷحمر للموقع الساعة 3:1 تم فرز المصابين لحين وصول الفرق اﻷخرى، حيث اتضح بوجود حالة وفاة (رحمه الله) و17 إصابة شفاهم الله تراوحت إصاباتهم بين الحرجة والمتوسطة والبسيطة، حيث تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لهم وإسعافهم.