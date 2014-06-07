آخر صيحات المطاعم.. ساندويتش بـ"الصراصير"

صيحة جديدة توصلت إليها المطاعم بسبب سوء النظافة في طريف، وهي ساندوتش محشي بـ"الصراصير"، في حادثة تتكرر بين الحين والآخر في المحافظة.

القصة بدأت بحسب ما يرويها مواطن لـ"العربية نت"، بطلبه من أحد المطاعم الشهيرة في طريف ساندويتشاً. وأضاف "بعد ما تم إحضاره من قبل العاملين في المطاعم هممت لأكلها، لكن بعدما أزلت الورق الملفوف حولها تفاجأت بوجود صرصار بداخلها".

وأوضح "وثّقت ما شاهدته بالصور، وتم تبليغ الجهات المختصة عن هذه الحالة".

وكانت بلدية محافظة طريف قامت الأسبوع الماضي بجولة تفتيشية على المطاعم والبوفيهات ورصدت عدة ملاحظات من بينها تدني مستوى النظافة ومخالفة شروط التخزين، وسوء تداول المواد الغذائية، وسوء التجهيزات، ومخالفة الزيّ للعاملين، وعدم وجود كروت صحية، وعدم وجود ترخيص للمحل.

وصرح مسؤول البلدية بأنه سيتم تنفيذ العديد من الجولات المفاجئة في الفترة القادمة لإلزام جميع المطاعم بتطبيق اشتراطات الصحة العامة.