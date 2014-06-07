إغلاق فندقين في الشرقية

أغلقت هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية فندقين أحدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط، وآخر يعمل بعيداً عن أعين الرقابة وكلاهما غير مرخص وكانا قد شطب ترخيصهما قبل عده سنوات، وأربع منشآت لوحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي دون لوحات تعريفية ومخالفة للاشتراطات النظامية.

وأوضح ذلك المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، مشيراً الى أن فرع الهيئة بالمنطقة نفذ العديد من الجولات الرقابية أسفرت عن مخالفة 444 فندقاً ووحدات سكنية ووكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية، وأصدر 60 إنذاراً بإلغاء التراخيص، منوهاً الى أن 361 منها اتخذ بحقهم عقوبة مالية على مرافق الإيواء السياحية، و67 عقوبة مالية وإغلاق لمرافق الإيواء، إضافة إلى 16 وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر بحقهم عقوبات مالية، منها عقوبتا إغلاق لوكالات سفر وسياحة, ومنظمي رحلات سياحية، مبيناً أن الغرامات تراوحت بين 1000 و10 آلاف ريال.

ولفت البنيان الى أن الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية.

وأشار إلى أن فرع الهيئة اعتمد خطة الرقابة على (التراخيص، والأسعار، والشكاوى) خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية، وتشمل أيضاً الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى، من خلال خمسة فرق تفتيشية. مشيراً إلى أن من مهمات الرقابة ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل ومدة سريانها، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوى في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي، وتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات، ومخالفة الفنادق منشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات لمخالفة المسمى للتصنيف المرخصة عليه. مبيناً أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات.