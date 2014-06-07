فيديو يؤكد السحر عن طريق صور إنستغرام

يتداول سعوديون منذ أيام على شبكات التواصل الاجتماعي مقطعاً لساحر سوداني تائب ظهر على التلفزيون السعودي الأول وهو يقول إنه بالإمكان سحر شخص عن طريق صورته التي وضعها في إنستغرام أو تويتر أو على خلفية جهازه المحمول.

وقال الساحر السوداني التائب حامد موسى في برنامج تلفزيوني حين سئل عن إمكانية أن يتم سحر شخص عن طريق صورته في برامج التواصل، إن هذا ممكن، دون أن يشرح كيفية ذلك، لكنه ربط إجابته بما يحدث من اتصالات هاتفية مجهولة قادمة من إفريقيا أو رسائل على "واتساب" يمكن أن يشكل التعاطي معها خطراً على الشخص المستقبل لتلك الاتصالات أو الرسائل.

وتحكم السلطات السعودية عادةً بالإعدام على كل من يقبض عليه وهو يقوم بأعمال سحر وشعوذة، والذين في غالبيتهم يكونون وافدين قادمين من الخارج، خاصة من إفريقيا، ووجدوا في رحلات الحج والعمرة طريقاً للوصول إلى المملكة، إضافة الى بعض السعوديين من رجال ونساء والذين ثبت تورّطهم في هذه الأعمال وتم الحكم عليهم بالإعدام خلال السنوات الماضية.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الجهة التنفيذية المخولة بملاحقة ومكافحة أعمال السحر والشعوذة في السعودية، قد أعدت قبل عام مشروع لائحة نظام مكافحة السحر والشعوذة بالتنسيق مع استشاري متخصص في صياغة اللوائح والأنظمة، بدأت فيه العقوبات من الإعدام إلى الحكم بخمسة عشر عاماً وغرامة مالية تصل الى نصف مليون ريال لمن يقبض عليه أو يثبت تورطه واتصاله بتلك الأعمال.

ويقدر عدد حسابات السعوديين الذين يستخدمون أهم برامج التواصل الاجتماعي لنشر أحداث حياتهم اليومية وصورهم الخاصة بأكثر من 20 مليون حساب أثارت معلومة الساحر التائب مخاوف عدد منهم، وهو ما منح المقطع شهرة واسعة وصلت الى حد نشره مع عبارات تحذيرية لمن يقومون بوضع صورهم وصور أفراد عائلاتهم في تلك المواقع.