ماجد علي باشا ليس صهراً لوزير الصحة

بعد ساعات من قرار وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، بتعيين ماجد علي باشا مستشاراً ومديراَ عاماً لإدارة مكتب التحول في وزارة الصحة، راجت أنباء تتضمن بأن باشا هو صهر فقيه (زوج ابنته)، وتم تعيينه براتب يصل إلى 100 ألف ريال شهرياً، وأنه لم يتجاوز الـ 26 عاماً.

مصادر مطلعة أبلغت "العربية.نت" الحقيقة، وأكدت أن ما تم إشاعته ليس صحيحاً، وأن ماجد لا تربطه مع فقيه أي علاقة أسرية.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت": "ماجد يتعامل في وظيفته الجديدة على المرتبة الخامسة العشرة، ولا يتجاوز راتبه عن ما تم تحديده في نظام الخدمة المدنية لشاغلي تلك المرتبة".

وكان وزير الصحة المكلف قد أصدر أخيراً قرارا بإنشاء مكتب إدارة التحول، والذي سيشرف على عدد من الإدارات ويرتبط مباشرة بالوزير.

وشمل قرار فقيه أيضاً إنشاء وتأسيس الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وتأسيس إدارة الاتصال المؤسسي، وإنشاء وتأسيس مكتب إدارة التغيير، وإنشاء وتأسيس مكتب الإدارة التشاركية، وعين باشا مستشاراً بالوزارة ومديراً عاماً لمكتب إدارة .

يذكر أن ماجد باشا قد حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك عبد العزيز، وحصل على درجة الماجستير في إدارة التغيير من معهد "إنسياد" في فرنسا الذي يعتبر السادس على مستوى العالم بين كليات وجامعات الأعمال في العالم.

وعمل "باشا" في العديد من الجهات الخاصة من أبرزها: مدرب معتمد في تنمية الموارد البشرية لمدة أربعة أعوام، ومستشاراً للتوظيف في شركة "بيت.كوم" للتوظيف لمدة عامين، ومن ثم مديراً لتطوير الأعمال في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" نحو خمسة أعوام، ثم مديراً عاماً للإدارة العامة للموارد البشرية للعامين والنصف الأخيرين، وكان باشا شغل وظيفة مشرف عام على الإدارة العامة للموارد البشرية ومديراً عاماً لمكتب الإدارة التشاركية، ومديراً عاماً لمكتب إدارة التغيير بوزارة العمل.

