وفاة وإصابة 12 شخصاً في حادث مروري

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون، إثر حادث مروري وقع فجر اليوم على طريق السليل - شرورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في نجران سعود آل دويس في بيان صحافي "تلقت عمليات الهلال الأحمر البلاغ في الساعة 5:30 صباح اليوم وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعاف متكاملة للموقع".

وأضاف "تم إسعاف ستة مصابين بإصابات متعددة ما بين متوسطة وخطيرة وطفيفة، وتوفيت حالتان في الموقع سلمتا للجهة المختصة وتم نقل أربعة مصابين آخرين عن طريق مواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية، ومن بينهم شخص متوفى، و نقلوا جميعا إلى مستشفى شرورة العام ومستشفى القوات المسلحة في شرورة".