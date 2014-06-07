14 سعودياً يتزوجون من برازيليات

كشف السفير السعودي في البرازيل، هشام القحطاني، عن زواج 14 سعودياً من برازيليات. وأوضح في تصريحات صحافية، اليوم السبت: "هؤلاء استحسنوا فكرة الإقامة في البرازيل، ولا يوجد غيرهم من رعايانا مقيم في هذه الدولة.

وأشار إلى أن "هناك عدداً كبيراً من السعوديين القادمين للسياحة، وفي الغالب توجههم إلى مناطق جنوب البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو، بالإضافة إلى غابات الأمازون في الشمال".

وتمنى أن يكون هناك في المستقبل تطور للعلاقات البرازيلية السعودية، وأن يكون هناك خط مباشر لتسيير رحلات جوية من السعودية إلى البرازيل والعكس سواء من الخطوط الجوية السعودية أو الخطوط البرازيلية لمساعدتها على زيادة عدد السياح السعوديين.

وأكد السفير السعودي أنه "لم يكن هناك حديث رسمي لتسيير رحلات مباشرة، ولكن كانت هناك نقاشات ودية في وزارة الخارجية البرازيلية، وهم يفضلون أن يتم ذلك".