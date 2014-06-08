الأمير سلمان: شعب مصر كتب مستقبله بيده

قال نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلمان بن عبدالعزيز: "ستبقى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أخاً وفياً تقف جنباً إلى جنب مع مصر الشقيقة في الشدة والرخاء".

وأوضح في تصريح صحافي لدى وصوله إلى القاهرة اليوم، للحضور نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، حفل تنصيب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية "في هذا اليوم المبارك الذي أصل فيه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لحضور حفل تنصيب فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسرني أن أعبر عن السعادة البالغة بهذه المناسبة التي تمثل نقطة تحول عظيمة لمصر نحو الأمن والاستقرار والسير في طريق التنمية المستدامة، بحول الله وقوته".

وأضاف" نأمل بإذن الله أن يكون انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي إيذاناً بدخول مصر في عهد جديد، حيث كما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنه يوم فاصل بين مرحلتين بين الفوضى والاستقرار، ولا تبني الأمة مستقبلها ولا تقيم عزتها دون استقرار، ولا شك بأن تولي فخامته قيادة أرض الكنانة وشعبها الكريم سيحقق لشعب مصر بإذن الله تطلعاته التي يصبو إليها".

وأوضخ "إن شعب مصر الشقيق في هذا اليوم قد كتب مستقبله بيده ليواجه التحدي وليبني مستقبلاً يليق بقدرته وحضارته، موقناً أنه بحضارته العظيمة وشعبه الوفي الكريم قادر على تحمل الصعاب ليعيد لمصر دورها المسؤول في العالم العربي والمجتمع الدولي، وستبقى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - أخاً وفياً تقف جنباً إلى جنب مع مصر الشقيقة في الشدة والرخاء.".

من جهة أخرى عقد الأمير سلمان جلسة مباحثات مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية، تم من خلالها استعراض آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة .

وكان الديوان الملكي قد أعلن مغادرة نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الديوان في بيان له، اليوم الأحد، " بناء على الدعوة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، المستشار عدلي منصور، لحضور حفل تنصيب فخامة الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر العربية هذا اليوم الأحد 10/ 8 / 1435هـ (الموافق 8 / 6 / 2014م)، لمشاركة الأشقاء بجمهورية مصر العربية حفل التنصيب نيابة عن المقام الكريم".