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الباحة تستعد لاستقبال المصطافين

الأحد 9 شعبان 1435 هـ - 08 يونيو 2014
الأحد 9 شعبان 1435 هـ - 08 يونيو 2014
الأحد 9 شعبان 1435 هـ - 08 يونيو 2014
الأحد 9 شعبان 1435 هـ - 08 يونيو 2014
الأحد 9 شعبان 1435 هـ - 08 يونيو 2014
الأحد 9 شعبان 1435 هـ - 08 يونيو 2014

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