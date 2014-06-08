فيديو لسعودية تروي استعادتها 340 ألف يورو من نصابين

أظهر مقطع فيديو لم يتجاوز دقيقتين سعودية قدمت إلى مصر بغرض الاستثمار والسياحة، تروي قصة سودانيين نصبوا عليها، واختلسوا منها 340 ألف يورو تقريباً.

وقالت السيدة - لم تذكر اسمها - وفقاً للفيديو: "قدمت إلى مصر من أجل الاستثمار والسياحة وصادفت سودانيين زعموا أنهم دبلوماسيين في السفارة السودانية بالقاهرة، وعرضوا عليّ تحويل أي عملة إلى دولار بأقل من سعر السوق".

وأضافت "عرضهم أغراني بإعطائهم مبلغ 340 ألف يورو، وبعد يومين أو ثلاثة شعرت بأن هناك نصباً في الموضوع ما دعاني إلى إبلاغ السلطات الأمنية المصرية، التي بدورها تمكّنت من القبض على تلك العصابة".

كما كشف الفيديو عن الإجراءات التي استخدمتها السلطات الأمنية المصرية، والتي أدت إلى القبض على تلك العصابة.