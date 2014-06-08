حرس الحدود بجدة ينقذ طفلاً جرفته الأمواج

‏‫تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية والبرية من إنقاذ طفل سعودي الجنسية جرفته الأمواج داخل البحر أثناء ممارسة السباحة صباح أمس السبت بمركز البضيع التابع لقطاع الرويس، بعد ارتدائه بالوناً هوائياً، وكاد الطفل يلقى حتفه لولا إرادة الله ثم جهود فرق الإنقاذ التي تمكنت من إنقاذه.

نهيب بجيمع الإخوة المواطنين والمقيمين بمراقبة أفراد أسرهم أثناء التواجد على الشواطئ وممارسة هواية السباحة، والحذر من استخدام مثل هذه البالونات الهوائية لخطورتها وسرعة تسرب الهواء من داخلها، مما قد يتسبب - لا سمح الله - في الانجراف بسبب عوامل التيارات والرياح، وكذلك تعرض الأشخاص لحالات الغرق - لا سمح الله - في حالة تسرب الهواء.. أوضح ذلك الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني