صندوق أسود في منزلك

يوجد قلق بدأ يكبر ويتشعّب في بلادنا، عن تلك الجيوش الجرارة من خدم المنازل والسائقين التي اجتاحتنا منذ قرابة الثلاثة عقود، والعدد الوافر منها يحمل مخزوناً هائلاً من أسرار منازلنا وحياتنا الاجتماعية لدرجة أنه قيل عنا أننا الشريحة العجيبة من البشر التي يمكن لأي باحث أو متقص أو تاجر معلومات أن يكتب سيناريو واضحاً عن حياتنا وسلوكنا وتجاوزاتنا وتساهلنا وتشددنا في آن واحد، فوفق أسس مُثلى وواضحة يستطيع الخادم أو الخادمة أو السائق أن يأتي بكل الأخبار.. التي يمكن أن يدرجها أي صاحب صفقات ابتزاز في مطبوع يوزّع على نطاق واسع .

وانتبه المجتمع – أخيرا -إلى خطرهن الأمني وقد تنصرف أنظار الأسرة عن خطر أكبر قد لا يتنبه إليه قومنا، إما لأنهم يتساهلون ويرون عدم أهميته، أو أنهم لا يرون التعاطي مع مشكلات قد يرونها صغيرة؛ وهو التلصص والاطلاع على أسرار الأسرة الخاصة جداً، فالخادمة موجودة على مدار الساعة في البيت تسمع وترى وتسجل وقد لا ينتبه أفراد الأسرة لوجودها في كثير من الاحيان خارج أسوار البيت من خلال ما تتناقله الخادمات من أحاديث عبر الهاتف أو عند اللقاء في المناسبات أو الاستراحات، وبعض الخادمات وكالات أنباء متحركة ما يشكل تهديداً لخصوصية الأسرة وانتهاكاً.

هذا القول ليس تخويفا للناس من خدم المنازل وليس للنيل منهن. خصوصا والحاجة إليهن قائمة، فهن يقدمن خدمة في المنزل مقابل راتب شهري يتقاضينه نهاية كل شهر. البعض من الخدم أخلصوا لأصحاب المنازل منذ سنين عديدة.

* إبّان عزّ بريطانيا كان كبير الخدم أو الساقي أقرب من يتوجه إليه الرواة وكاتبو القصص الشخصية والوقائع الاجتماعية المثيرة والإشاعات والقيل والقال.

وبعد أن عجز كبار القوم في بريطانيا عن تحمّل أجورهم في العقود الأربعة الأخيرة اختفى دور البَتْلَرْ (Butler) أو كبير الخدم في المنزل . ولم تعُد عبارة "ماذا رأى الحاجب" (What the Butler saw) مُسوّقا لكتب الفضائح وأدبيات الإشاعات.

يمكنني القول من غير مبالغة إن بوادر هذا الابتزاز بدأت تظهر في دكاكين لندن الصغيرة في السنتين الماضيتين.

بقي أن أُشير إلى أنه لا سبيل إلى طرد سحابة الخوف هذه، وسنقف عاجزين ما دام سجلنا حافلاً ومميزاً في استيراد الخدم.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/942303