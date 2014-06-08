فرق مدني جدة تسيطر على حريق بحي الحرازات

سيطر الدفاع المدني على حريق نشب في عدد من المحلات التجارية بحي الحرازات في جدة. وأوضح بيان لدفاع المدني أنه "‏‫ورد بلاغ لمركز عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة صباح اليوم عن نشوب حريق في عدد من المحلات التجارية بحي الحرازات بجوار محطة الوطن، وفي حينه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع".

وأضاف "وبالوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن اشتعال النار في عدد من المحلات التجارية تحتوي على بعض المفروشات والجواﻻت وذلك بحي الحرازات تقدر مساحتها الإجمالية بي 25×20 متر، حيث تم محاصرة الموقع من قبل فرق الإطفاء وتم العمل علي عدم امتداده للمحلات المجاورة بالرغم من وجود أبراج الضغط العالي في الموقع ونتج عن الحالة إصابة فردين أثناء المباشرة، وجارٍ العمل على السيطرة على الحادث ومعرفة أسبابه".