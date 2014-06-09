الجوازات تتجاوز 3 مليون مشترك في أبشر

أكدت المديرية العامة للجوازات أن عدد المسجلين في خدماتها الإلكترونية (أبشر) وصل (3083252) مشترك الى يوم السبت الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم/أحمد بن فهد اللحيدان أن الجوازات ومن خلال خدماتها الإلكترونية استطاعت أن تسهل على المواطنين والمقيمين إنهاء معظم إجراءاتهم إلكترونياً وأنها تشهد إقبال كبير في أعداد التسجيل والتفعيل في خدماتها الإلكترونية حيث وصلت أعداد طلبات التفعيل ما يقارب (10.000) طلب تفعيل يومياً .

وأشار إلى ان الجوازات بلغت مراحل متقدمة في تحقيق هدفها الذي تنشده بأن تصبح جميع إداراتها بلا مراجعين وهي تبذل جهود كبيرة من أجل تقديم باقي خدماتها الكترونياً وأضاف أنه خلال الفترة الماضية القريبة تم إضافة عدد من الخدمات الإلكترونية في أبشر شملت (إصدار الجواز السعودي-التفويض الإلكتروني-تعديل المهنه-نقل خدمات).

