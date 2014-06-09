الحكم على مؤسس خلية إرهابية في العوامية بـ"القتل"

أصدر القضاء، اليوم الاثنين، حكماً على مؤسس خلية إرهابية في العوامية بالقتل تعزيراً. ويأتي ذلك بعدما عقد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة جلسة ضد المدعى عليه الذي اعتراف بما نسب إليه.

وأدين المتهم باشتراكه في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته لمسدس مع ذخيرة من دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

كما أدين بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية، برفقة مجموعة من الأشخاص واشتراكه مع أشخاص في رمي قنابل المولوتوف على عدد من السيارات الأمنية، مما أدى إلى اشتعال النار في إحداها واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها وقيادته لها وسلب ما بها من هواتف محمولة وبيعها.

وأدين أيضاً باشتراكه مع مجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية الدواء بالعوامية وتكسيرها وإتلاف ما بها ومشاركته بالمظاهرات التي وقعت في العوامية وترديده الهتافات المناوئة للدولة وكتابته لعبارات مناوئة للدولة على الجدران واشتراكه في مجموعة (قروب ثورة المنطقة الشرقية) من خلال الجوال (بلاك بيري)، وذلك للتنسيق والتخطيط للمظاهرات والتحريض عليها وحضوره خطب نمر النمر والتي يحرض من خلالها على المظاهرات وعدم الانصياع لرجال الأمن ومقاومتهم وتستره على الأشخاص، الذين يقومون باستهداف رجال الأمن بالسلاح وقنابل المولوتوف بعد علمه بذلك.