النساء قـوّامات على الرجال

قد لا أجانب الصواب كثيرا، لو قلت: إن الميزان سوف ينقلب إن عاجلا أو آجلا، بمعنى أن النساء سوف يكن هن (القوامات) على الرجال لا العكس. والحكاية وما فيها هي مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.

والدلالة على ذلك هو البحث الذي قامت به أخيرا شركات التأمين في أمريكا على أن النساء أصبحت لهن الكلمة العليا في شراء الحاجات المنزلية.

وظهر أيضا أن النساء الأمريكيات يوشكن أن تكون لهن حصة الأسد في الأموال المستثمرة، في الأسهم والسندات، وفي الأملاك والعقارات، وفوق ذلك فقد أخذن يتفوقن على الرجال في تولي إدارة الأعمال، ويكدن أيضا يأخذن المسالك على الرجال في الانتخابات.

وأكبر دليل أن مدام (كلنتون) لم يملأ عينها منصب وزيرة الخارجية الذي تبوأته، وها هي الآن تحضر نفسها للترشيح لرئاسة الجمهورية، وهناك احتمال كبير أنها ستفوز.. وهذا هو ما أتمناه أنا شخصيا.

والمضحك أن من أجروا هذا البحث ردوه إلى (مروءة) الرجال فهم يشترون لهن السندات والأملاك لتكون لهن من بعدهم، وأهم الأسباب يعود إلى أنهن أطول أعمارا من أزواجهن، فهن يرثنهم في أغلب الأحوال، والمعروف الآن أن النساء يملكن معظم الحصص في رؤوس أموال الشركات الكبيرة في أمريكا.

إلى درجة أنه حتى الأرض التي تقوم عليها (بورصة نيويورك) تملكها امرأة، وهذه الثروة سوف تنتقل إلى امرأة أخرى بعد وفاتها، بل إن هذا هو ما صرحت به هي، ودلت الإحصاءات على أن ٦٤% من النساء يتركن ثرواتهن لنساء، كما ثبت أن النساء ينتفعن بثمانين في المائة من (عقود) التأمين على الحياة.

وكذلك أثبت البحث أن النساء اللاتي قمن بإدارة المصانع والمتاجر يأتين بحيل نفسية كثيرة تروج بها البضاعة، وتكثر الأرباح، وفي أمريكا اليوم نحو آلاف السيدات يشتغلن في إدارات البنوك، بينهن (١٤) يمتلكن البنوك التي يدرنها، وتسع وعشرون رئيسة لمجالس الإدارات.

لا شك والحال كذلك انه بدأت السجادة تنسحب رويدا رويدا من تحت أقدام الرجال (الفاغرين الفهشة).

حتى ما يختص بالزواجات، فقد ثبت أن النساء يبلين في هذا المجال الحيوي بلاء حسنا.

وأروع مثال أضربه أو أقدمه لكم هوعن الأمريكية (بيغرلي افيري) التي تزوجت وطلقت (١٦) مرة.

وفي آخر طلاق لها صرحت في المحكمة: انها كسرت : أنوف خمسة من أزواجها السابقين في معارك خاضتها معهم.

إنني من الآن أرفع راية الاستسلام البيضاء، وأفرش لأي امرأة جناح الذل وأنا صاغر.

فالشوارب لم يعد لها مكان أو أهمية، فالقطط (العراري) لها شوارب أيضا.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140609/Con20140609704892.htm