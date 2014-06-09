بيان اعتذار من "الكهرباء" إلى سكان شرورة

قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها وأسفها للمواطنين والمقيمين في محافظة شرورة الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء بعدة أجزاء من محافظة شرورة منذ الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس الأحد بسبب عطل فني مؤثر تسبب في خروج محطة التوليد بالمحافظة وبالتالي انقطاع الخدمة الكهربائية عن أحياء المحافظة.

وأعلنت الشركة عن إعادتها الكهرباء إلى جميع المشتركين في محافظة شرورة عند الساعة 1:15 من ظهر اليوم الأثنين 9 يونيو 2014م، بعد عمل متواصل وجهد كبير قام به المهندسين والفنيين .

وأكدت الشركة أنها أنجزت مشروع تعزيز قدرات التوليد في محافظة شرورة بإضافة 130 ميجاوات ليصبح إجمالي قدرات التوليد 230 ميجاوات ، والأحمال الكهربائية لم تتجاوز 100 ميجاوات وقت الذروة ، أي أنه سيتوفر احتياطي في قدرات التوليد بحوالي 130 ميجاوات .

كما نفذت الشركة خط النقل ومحطة التحويل، وتبلغ التكاليف الاجمالية لهذه المشاريع التي تم أنجازها هذا العام ودخلت الخدمة في شهر رجب الماضي 1435هـ حوالي 320 مليون ريال .

وأوضح الشركة أن النظام الكهربائي في محافظة شرورة مطمئن جداً ، وما حدث من إنطفاء أسبابه فنية وليس لأسباب تتعلق بنقص قدرات توليد الكهرباء أو الشبكة.

