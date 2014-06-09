صيد 1082 كائن بحري مهدد بالانقراض

تمكنت الدوريات التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك قطاع ضباء، من ضبط أربعة وافدين بحوزتهم 1082 حبة من خيار البحر".

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، العقيد البحري عبدالله بن حمد الغرير، أن صيد خيار البحر يعد مخالفة لنظام الصيد، ويأتي بتعليمات من وزارة الزراعة (فرع الثروة السمكية)، عقب عمليات صيد جائرة لهذا الكائن من قبل الصيادين، مشيراً إلى أنه تم تسليم هذه الكميات لفرع الثروة السمكية بمحافظة ضباء.

ويعد خيار البحر من أهم الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وهو كائن بحري مهم جداً في عملية فلترة مياه البحر، ويقلل من معدلات التلوث البترولي، خاصة المواد الذائبة، ويقلل من طبيعة الرواسب في نطاقات المد والجزر، كما يقلل من درجة قلوية المياه التي تهدد الهياكل الصلبة للحيوانات القاعية، مثل (الشعب المرجانية، المحاريات، القواقع)، ويعد من الكائنات البحرية المهمة في عملية التوازن البيئي لماء البحر.