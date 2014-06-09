دعم 1013 يتيم بأكثر من 303 ألف ريـال

صرف المستودع الخيري بجدة مستحقات الكفالة لـ1013 يتيم ويتيمة بقيمة 303 ألف و900 ريـال عبر البطاقة المصرفية "البركة" ضمن برنامج كفالة الأيتام والذي يستهدف الأيتام دون الخامسة عشر والذين يعيشون لدى أمهاتهم أو الأوصياء عليهم.

وأوضح فيصل بن عبدالرحمن الحميد مدير عام المستودع الخيري بجدة بأن المستودع يواصل برامجه الخيرية لاسيما رعاية الأيتام، مبيناً بأنه صرف كفالات الأيتام يتم عبر بطاقات صراف إلكترونية تمكن اليتيم أو اليتيمة من الذهاب إلى الصرافات لاستلام مبلغ الكفالة بطريقة راقية تساعدهم على تجاوز معاناتهم وتبعدهم عن ذلّ المسألة حتى يصبحوا في المستقبل بإذن الله أفرادا فاعلين وأيد بناءه لوطنهم الغالي.

وأبان الحميد بأن بطاقة البركة حظيت بإشادة الداعمين وأهل الخير بفضل الله كونها تمكن المستفيدين من الحصول على المساعدة المالية دون الحاجة لمراجعتهم مكاتب وفروع المستودع فضلاً عن حفظ كرامة المستفيدين التي تعتبر من أهم قيم العمل التي ينتهجها المستودع في تقديم خدماته.

يذكر أن المستودع الخيري بجدة يعد مؤسسة خيرية تعمل بحرفية إدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وبأيدي كفاءات وطنية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة، ويسعى المستودع لتخفيف أعباء المحتاجين بخصوصية تامة وتأهيلهم للخروج من دائرة الاحتياج والمساندة في مواجهة الكوارث.

