ضبط 79 مفحطاً في الشرقية

ألقت الدوريات المرورية في المنطقة الشرقية خلال الأسبوعبن الماضيين القبض على 62 مفحطاً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وأوضح المتحدث بأسم مرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني أن المتابعة الميدانية، للدوريات المرورية، وعناصر المرور السري رصدت المخالفين في عدد من المواقع، وتم إيقافهم بعد قيامهم بالتفحيط، مشيراً إلى ان هذا العدد تم رصده خلال فترة الإختبارات النهائية.

وتعد فترة الأختبارات أحد المواسم التي تنشط فيها ممارسة التفحيط، إذ شهدت فترة إختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الجاري القبض على 35 مفحطاً تم حجز مركباتهم وإستكمال إجراءات تطبيق النظام في حقهم بعد قيام الغالبية منهم بالتفحيط في محيط المجمعات التعليمية، في حين شهد العام الماضي قيام الدوريات المرورية بالقبض على 217 مفحطاً خلال إختبارات الفصلين الدراسيين.

من جهة ثانية بدأ مرور المنطقة الشرقية بتطبيق خطة الصيف وشهر رمضان بتغطية جميع مناطق الشرقية وحاضرة الدمام بالعمل والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقديم وتسهيل الحركة المرورية من خلال 120 دورية سرية، و850 دورية رسمية، إضاقة الى الدرجات النارية المتواجدة في الطرق المزدحمة ومناطق الأسواق