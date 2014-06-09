أمير الشرقية يدشن عدد من المشاريع في الشرطة

دشن امير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز هذا اليوم عدد خمسة مشاريع أمنية تابعة لشرطة المنطقة الشرقية، ضمن مشروعات خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية، وشملت المشاريع مبنى مركز شرطة شمال القطيف، و مشروع مبنى مركز شرطة جنوب الدمام، ومشروع مبنى إدارة دوريات الامن في الشرقية، ومشروع الربط الشبكي لشرطة الشرقية وأفرع الأمن العام بالمنطقة، إضافة إلى مشروع تطويرغرفة العمليات الرئيسية " 999 " المنفذ بشراكة مع مركز المعلومات الوطني وبالتنسيق مع الادارة العامة لدوريات الامن، وذلك بمقر شرطة المنطقة الشرقية في مدينة الدمام.

من جهته كشف مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني أن ميزانية هذا العام حضيت بـ 36 مشروعاً في عدد من محافظات ومدن المنطقة الشرقية، مشيراً إلى وجود ثمانية مشاريع قائمة حالياً لاتزال تحت التنفيذ، مشيراً إلى أ، ذلك يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير كافة أجهزة الدولة بما فيها أجهزة الأمن العام ، موضحاً بأن أجهزة الأمن العام وصلت الى مستويات عالية من التدريب والكفائة والتنظيم.

وأطلع أمير الشرقية خلال جولة قام بها خلال زيارته لشرطة الشرقية على المعرض الامني حيث استعرض المختصون بعض التجهيزات الامنية لابطال المتفجرات، والية التعامل معها كما توجه لغرفة العمليات الرئيسية بمبنى المديرية، وجولة قام بها لمبنى الادلة الجنائية اطلع من خلالها على شعب واقسام الادارة كشعبة تحقيق الشخصية وشعبة التزيف والتزوير وشعبة فحص الاثار والاسلحة والمختبرات الكيميائية ومختبر الحمض النووي " DNA".