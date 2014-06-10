إذا هبّتْ رياحك فاغتنمها

قد يصلح هذا العنوان لنُطبقّهُ على شركات تصنيع وتسويق محاليل تعقيم اليدين هذه الأيام.

لا أجزم لكنني أميل إلى الاعتقاد أن هذه الأمراض التي بدأت تجتاح مناطقنا ليست جديدة، وإنما كانت موجودة منذ خلق الله الإنسان. في الأيام الموغلة في القدم كانت الأمراض تأتي - رُبما بأسماء أخرى - ثم تفتك بمن تليه من البشر وتذهب من حيث أتت، أو تذهب إلى قوم آخرين. لكن الآخرين لم يسمعوا بمن فتكت بهم تلك الجائحات، لأسباب كثبرة أهمها ضعف التواصل أو انعدامه.

تأكل وتشرب معنا أمراض كالكوليرا والوادي المتصدع وجنون البقر وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وأيبولا وأخيرا كورونا، وانتظروا أسماء أخرى لأمراض أخرى كانت موجودة في الماضي ونحن فقط أعطيناها أسماء "مودرن".

عندنا أحاسيس القلق والشكوك والاعتقادات المرتبطة بالتشاؤم والتفاؤل - كل هذه أشياء عادية في حياة كل منا- ولكن، عندما تصبح هذه الأشياء زائدة على الحد كأن يستغرق إنسان في غسل اليدين ساعات وساعات أو عمل أشياء غير ذات معنى على الإطلاق.

أظن أن شركات غسول الأيدي وكذلك شركات المناديل المعقمة التي غمرت في السنين الأخيرة الأسواق بمختلف أنواع المحاليل وسوائل تعقيم الأيدي، ويظهر للمتابع أن العقل قد التصق بفكرة معينة أو دافع ما وأن العقل لا يريد أن يترك هذه الفكرة وكأن فكرة كورونا مثلا مسألة عقلية ملازمة لا تريد أن تنتهي.

والصعب في الأمر أن بعض الأمراض المبثوثة عن طريق الإعلام تُصنّف بأنه غير قابل للعلاج. واستمر معظم الناس يعانون هذا "الوسواس" على الرغم من التطمينات.

ولا بد أن الكثير لاحظ الأعداد الكبيرة من المطهّرات التي ازدحمت بها الأسواق المركزية والصيدليات. فإمعانا بالتخويف وضعوها أمام عين الزبون عند جهاز المحاسبة. وقرأت تنبيهاً أن الفايروس (أي فايروس) ينتقل إلى جسم الإنسان بكثرة عن طريق مقابض عربات التسوّق. (مصيدة محكمة) وهذا يجعلني أحس - أو أقتنع - بأن الموضوع لا يخلو من لعبة.



نقلا عن صحيفة "الرياض"

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