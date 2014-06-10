القبض على شخصين ارتكبا جرائم سلب وتهديد بالسلاح

قبضت شرطة الرياض على شخصين سعوديين تورطا بارتكاب جرائم سلب تحت تهديد السلاح بحي السلي شرق العاصمة الرياض.

وتلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغاً عن قيام شخصين يستقلان سيارة بدخول أحد المحلات التجارية بحي السلي وإشهار سلاح مسدس في وجه العامل وسلبوا منه 1700 ريال وجوال ومحفظته الشخصية ولاذا بالفرار، وفي تلك الأثناء ورد بلاغ آخر عن قيام شخصين تنطبق عليهما نفس الأوصاف بإيقاف وافد من جنسية آسيوية وسلبا منه مبلغ 1000 ريال تحت التهديد بمسدس كان بحوزتهما.

وقامت بعد ذلك شرطة الرياض بفرض طوق أمني حول الموقع وإقفال مداخله ومخارجه وإجراء بحث مكثف، حيث تم رصد السيارة المطلوبة يستقلها الجانيان والقبض عليهما.

وعثرت شرطة الرياض على نموذج لمسدس ومبلغ 400 ريال و(4) أجهزة جوال لدى الجناة.