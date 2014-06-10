القبض على مهرّب مخالفين

أوضح الناطق الإعلامي بمنطقة تبوك المقدم خالد الغبان أن شرطة محافظة أملـج ألقت القبض على مواطن لقيادته حافلة يستخدمها لتهريب العمالة المخالفة، وباستجوابه اعترف بأنه يقوم بتهريبهم من محافظة جدة إلى منطقة تبوك مقابل مبالغ مالية.

وعُثر بداخل السيارة على ثلاثة أشخاص من مجهولي الهوية قام بإركابهم من محافظة جدة مقابل مبلغ 500 ريال للشخص الواحد، وقد تمّت عملية القبض في وقت الفجر من خلال نقطة تفتيش مفاجئة أقامتها شرطة المحافظة خارج النطاق العمراني، وجرى إيقاف جميع الأطراف لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة بذلك.