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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

المزيد من المشاريع المتعثرة

أم ماذا؟ وكانت محافظة جدة قد أعلنت أنّ عدد المشاريع المتعثرة في المحافظة وصل إلى ١٧ مشروعاً تابعة لعدة محافظات، ولا بدّ أن باقي مناطق المملكة قد رصدت نفس الظاهرة، ثمّ دخلت (نزاهة) على الخط وقالت: إنّ تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى٤٠ مليار ريال، ولم تتحدث عن المشاريع المتأخرة والتي تضاعفت قيمة عقودها، كما حدث لمشروع قطار الحرمين، واليوم بتاريخ ٧ يونيو دخلت هيئة الرقابة والتحقيق هي الأخرى على الخط، ورصدت تأخر أكثر من ١٢٧ مشروعاً لدى ١٤ وزارة وجهة حكومية، وذلك بعد دراسة ومتابعة خطط التنمية والمشاريع التي يتم تمويلها من فائض الميزانية، ولم تشر الهيئة إلى تكاليف هذه المشاريع، والمهم هو أنّ هناك مشاريع متأخرة بجانب المشاريع المتعثرة، وطبعاً هناك فرق بين الاثنين، فالتعثر يعني التوقف، وقد تمر سنين وأعوام قبل أن يستأنف تنفيذها، وهذا حدث فعلاً للبعض منها، ولهذا هل نبالغ أو نغالي لو قلنا إنّه لا شيء ينجز، وإنه يجب ألا يعهد لأيّ جهة حكومية بالإشراف على مشاريع وترسيتها ومتابعة تنفيذها، كما سبق أن اقترحت غير مرة، وطبعاً ليس الحل إلاّ عند الضرورة الاستعانة بأرامكو، ويمكن استقدام مكاتب استشارية عالمية للقيام بهذه المهمة.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/942858

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