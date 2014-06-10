تزوج عليها فقتلته

تعرض شخص في منطقة الجوف لهجوم بطلقات نارية قاتلة من زوجته الأولى، بعد أيام من زواجه عليها من امرأة أخرى، ولم تسلم العروس الجديدة أيضا من طلقات الزوجة الأولى حيث دخلت المستشفى بسببها.

وكشفت المعلومات الأولية التي حصلت "العربية.نت" عليها بأن الزوج تعرض لهجوم مفاجئ من زوجته الأولى عندما شاهدته مع زوجته الثانية المتزوج منها حديثاً، حيث قامت الأولى بإشهار السلاح على زوجها وإطلاق النار عليه حتى لقي مصرعه، فيما لم تكتف بقتل زوجها، بل قامت بتسديد طلقات نارية أخرى إلى زوجته الثانية، الأمر الذي أدى إلى إدخالها للمستشفى في حالة حرجة.