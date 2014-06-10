ضبط 10 مخالفات لأنظمة العمل بمكاتب الخدمات

ضبطت وزارة العمل 10 مُخالفات لأنظمة العمل على عدد من مكاتب الخدمات العامة بعد 44 زيارة تفتيشية في الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.

واستهدفت الحملة التفتيشية التي نفذت الأسبوع الماضي، عددا من مُخالفات نظام العمل، منها مُخالفات للمادة 39 الخاصة بـ (العمل لدى غير صاحب العمل)، ومُخالفات المادة 36 المختصة بـ(المهن المسعودة)، ومخالفة المادة 30 (ممارسة نشاط توظيف بدون ترخيص)، ومخالفة المادة 38 (توظيف العامل بمهنة عير مهنته).

فيما ألزمت الوزارة مكاتب استقدام بتعويض 22 صاحب عمل نتيجة تأخر المكاتب في فترة الاستقدام، إلى جانب تسوية 30 شكوى مطالبة بين صاحب العمل ومكاتب استقدام.

وأكدت الوزارة على أنّه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفاً للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، ويجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة.