استقبل قسم الطوارئ في مستشفى القريات العام أمس طفل يبلغ من العمر 7 سنوات متوفى بعد غرقه في بركة مياه بإحدى المزارع شرق المحافظة وفي التفاصيل التي حصلت " العربية نت " أن الطفل كان في نزهة مع عائلته وتوفي غرقاً في بركة مياه، بينما باشرت الدوريات الأمنية والجهات المختصة الموقع، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.
غرق طفل في بركة مياه
استقبل قسم الطوارئ في مستشفى القريات العام أمس طفل يبلغ من العمر 7 سنوات متوفى بعد غرقه في بركة مياه بإحدى المزارع شرق المحافظة وفي التفاصيل التي حصلت " العربية نت " أن الطفل كان في نزهة مع عائلته وتوفي غرقاً في بركة مياه، بينما باشرت الدوريات الأمنية والجهات المختصة الموقع، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.