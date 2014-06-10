غرق طفل في بركة مياه

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى القريات العام أمس طفل يبلغ من العمر 7 سنوات متوفى بعد غرقه في بركة مياه بإحدى المزارع شرق المحافظة وفي التفاصيل التي حصلت " العربية نت " أن الطفل كان في نزهة مع عائلته وتوفي غرقاً في بركة مياه، بينما باشرت الدوريات الأمنية والجهات المختصة الموقع، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

