فتاة تهرّب شاباً من قبضة "الهيئة"

هرّبت فتاة في مدينة حائل شاباً بعدما قبضت عليه عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبضت عليه الشرطة لاحقاً.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي الملابسات التي تمّت في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين لعدد من الشبان مع أعضاء من الهيئة، حيث قال الزنيدي: "ورد بلاغ من العمليات عن وجود تجمّع ومضاربة بمنتزه الأمير سعود، حيث تم توجيه عدد من الفرق، وعند الوصول للموقع اتضح أن مجموعة من الأشخاص مجتمعة حول أعضاء الهيئة لمنعهم من أداء عملهم، وعند محاولة القبض عليهم تم تفرقهم، واتضح أن الشخص المتسبب في أحداث الفوضى قد غادر الموقع بمساعدة إحدى النساء".

وأضاف "ما دعا إلى التعميم عليه، وعلى إثر ذلك تم عمل التحريات اللازمة وتم التوصل للشخص المتسبب في أحداث الفوضى والقبض عليه بتاريخ 12/8/1435 وإيقافه وإحالته لجهة الاختصاص للتحقيق معه في جميع ما حدث بالمنتزه من ملاحظات".