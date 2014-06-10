مقترح بعقاب الأب إذا اعتدى ابنه على معلم

اقترح عضو مجلس الشورى للشؤون التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح معاقبة ولي أمر الطالب الذي يعتدي على معلم، مطالباً أن تضمن وثيقة أو صورة من صور التعاون الإجباري تعاون ولي الأمر مع المدرسة.

وقال إن حوادث ضرب المعلمين زادت في مجتمعنا المدرسي مؤخرا، مشيرا إلى أن دراسة أسباب هذه الحوادث من مهام وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، حيث إنها الجهة التنفيذية، رغم ذلك المجلس ولجنة الشؤون التعليمية أوصت بإعادة النظر في العديد من الإجراءات المتخذة لإعادة الهيبة كاملة إلى المدرسة ويمتد ذلك إلى الإدارة المدرسية والمعلم.

وأضاف أن هناك نوعا من ضعف الهيبة للمدرسة ككيان وحاضن تربوي، حيث كانت هناك توصية صدرت من المجلس منذ 3 سنوات لإعادة النظر في جميع الإجراءات سواء لائحة السلوك وربط المنزل بشكل أكبر وبذات ولي الأمر بالتحديد.

وزاد "المدرسة لا يكمن أن تعمل بمفردها في ظل غياب الأسرة التي لا تقدم ضوابط في المنزل مثل قضايا الدلال الزائد وعدم متابعة السلوكيات في المدرسة".

ويرى أنه لا يجب أن تحدث في هذه المرحلة معاقبة ولي الأمر بحرمان ابنه من التعليم العام الحكومي، بل يجب وضع رؤية واضحة ومسؤولية مشتركة ووثيقة بين المنزل والمدرسة والمجتمع في الوقت الحالي.