منع تهريب نصف مليون ريال

أحبط رجال الجمارك السعوديين بجسر الملك فهد محاولة تهريب مبلغ مالي قدره (553.500) ريال سعودي كانت مخبأة أسفل مقعد المركبة الخاص بالسائق أثناء مغادرته المملكة.

وأوضح ذلك مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، "المركبة قدمت للجمرك بقصد المغادرة إلى خارج المملكة، وفي أثناء إنهاء إجراءات خروجها من قبل المراقب الجمركي عُثر على تلك المبالغ النقدية مخبأة أسفل مقعد المركبة الخاص بالسائق وداخل تجاويف الديكور السفلي للمركبة، حيث تم وضعها على شكل حِزم نقدية داخل أكياس بلاستيكية".

يذكر أن المادة "14" من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تنص على أن على كل مسافر، سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة، الإفصاح عن ما يحمله من مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ريال، وتعبئة نموذج الإقرار لرجال الجمارك.