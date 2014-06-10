وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير

توفى شخص مقيم، وأصيب 5 آخرون من العمالة في السعودية، بعد انقلاب سيارتهم في منطقة الباحة اليوم.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، إن عمليات الهلال الأحمر تبلغت صباح اليوم بوقوع حادث انقلاب مركبة من نوع هايلوكس، بالقرب من (محوية قبل نزول شمرخ باتجاه محافظة الطائف)، وبين البلاغ أن المركبة الهايلوكس كانت تقل ستة عمال مقيمين، توفي أحدهم في الموقع، فيما لحقت بالآخرين إصابات متفرقة، بين المتوسطة والخطيرة، حيث تم نقل جميع الإصابات عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.